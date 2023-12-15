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"МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВСУ": КУЛЕБА ДЕРЗКО ОТВЕТИЛ СКЕПТИКАМ. ВЫШЛО СМЕШНО

"МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВСУ": КУЛЕБА ДЕРЗКО ОТВЕТИЛ СКЕПТИКАМ. ВЫШЛО СМЕШНО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам Киева завершить конфликт с Россией в свою пользу.

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