Changan переименовала кроссовер CS55 Plus в России

Компания Changan переименовала кроссовер CS55 Plus на российском рынке. Модель вошла в линейку автомобилей Uni и получила название Uni-S, говорится в сообщении пресс-службы Changan Motors Rus, которое поступило «Известиям» 20 января.
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