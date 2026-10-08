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Абитуриентам добавят до 25 баллов за неиспользованные ЕГЭ

Абитуриентам добавят до 25 баллов за неиспользованные ЕГЭ

Абитуриенты российских вузов с 2027 года смогут получить от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении.

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