Россия уверенно опередила западные страны по производству вооружений, — вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров Ирэн ОрлонскаяВице-премьер и глава Минпромторга России, Денис Мантуров, заявил, что страна смогла обогнать западные государства в производстве вооружений.
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