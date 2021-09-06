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Россиянам назвали простой способ добраться до Пхукета

Эксперты туриндустрии назвали простой способ добраться до популярного тайского курорта. Так, привитые путешественники из России смогут прилететь на Пхукет без соблюдения карантина благодаря запуску прямых рейсов из Москвы в Бангкок с 4 ноября.

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