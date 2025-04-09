Иммунолог Жемчугов: человечеству в борьбе с новой пандемией помогут нейросети

При появлении новой пандемии бороться с ней человечеству помогут современные технологии, включая искусственный интеллект, считает доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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