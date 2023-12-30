Рецепт засолки красной рыбы для новогоднего стола — гости будут в восторге

Готовим одно из главных праздничных блюд самостоятельно Что может быть лучше вкуснейшей красной рыбы на новогоднем столе, которую вы засолили самостоятельно! Шеф-повар Александр Петренко делится рецептом засолки форели, чтобы ваши гости одолели вас просьбами поделиться рецептом.