Рецепт засолки красной рыбы для новогоднего стола — гости будут в восторге

Готовим одно из главных праздничных блюд самостоятельно Что может быть лучше вкуснейшей красной рыбы на новогоднем столе, которую вы засолили самостоятельно! Шеф-повар Александр Петренко делится рецептом засолки форели, чтобы ваши гости одолели вас просьбами поделиться рецептом.
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