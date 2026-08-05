Подмосковный врач Филатова назвала безопасную норму арбуза для беременных

Сезон арбузов и дынь в Подмосковье длится с августа до конца октября — начала ноября. Эти бахчевые богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, однако во время беременности употреблять их следует с осторожностью.
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