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Подмосковный врач Филатова назвала безопасную норму арбуза для беременных

Подмосковный врач Филатова назвала безопасную норму арбуза для беременных

Сезон арбузов и дынь в Подмосковье длится с августа до конца октября — начала ноября. Эти бахчевые богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, однако во время беременности употреблять их следует с осторожностью.

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