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Хирн – о следующем сопернике Джошуа: «Хргович, Чжан или Нганну»

Об этом сообщил промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн. По словам босса Matchroom Boxing, поединок может состояться в марте, а возможные оппоненты англичанина – Филип Хргович, Чжан Чжилей и Фрэнсис Нганну.

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