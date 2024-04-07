В НАТО не исключили, что Киеву придется уступить Москве

В альянсе заговорили о компромиссах. Киеву в конечном итоге, вероятно, придется пойти на уступки. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя вероятное урегулирование российско-украинского конфликта, его цитируют зарубежные СМИ, выдержки приводит «Коммерсант».