Оленёнок перестал закусывать

Это ей лоботомию надо сделать. Чтоб шавка про Россию забыла и не вякала.

Катерина

ЭТо я копирую ""Летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил Путин эмоциональным комментарием: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!""