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Оленёнок перестал закусывать

Оленёнок перестал закусывать

Специально выждала несколько дней после просмотра куска интервью с Чулпан Хаматовой. Чтобы, как гриццо, дать мыслям настояться.

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Комментарии
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Юна
Это ей лоботомию надо сделать. Чтоб шавка про Россию забыла и не вякала.
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22 час.
ВУ
Варлам Устрялов
опять о чурбан поддатовой! достала тема быдла, но приходится, пока оно не сдохло.
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21 час.
Катерина
ЭТо  я  копирую &quot;&quot;Летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил Путин эмоциональным комментарием: &quot;Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!&quot;&quot;
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21 час.

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