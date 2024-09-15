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Появились кадры атаки на российскую буровую установку «Крым-2»: новости СВО на утро 16 сентября

Появились кадры атаки на российскую буровую установку «Крым-2»: новости СВО на утро 16 сентября

Белый дом “тайно” одобрит атаки вглубь территории РФ. Над семью регионами РФ за ночь уничтожили 29 беспилотников ПВО ВС РФ в ночь на 15 сентября сбили 29 БПЛА ВСУ, которые были замечены в небе над семью регионами.

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