Появились кадры атаки на российскую буровую установку «Крым-2»: новости СВО на утро 16 сентября

Белый дом “тайно” одобрит атаки вглубь территории РФ. Над семью регионами РФ за ночь уничтожили 29 беспилотников ПВО ВС РФ в ночь на 15 сентября сбили 29 БПЛА ВСУ, которые были замечены в небе над семью регионами.