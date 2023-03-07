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Система "Паутина" от ГИБДД массово ловит нарушителей во всех регионах России

Система "Паутина" от ГИБДД массово ловит нарушителей во всех регионах России

   Система «Паутина» ГИБДД массово отлавливает нарушителей во всех регионах России. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.

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