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Царьград

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Пенсионерам напомнили о федеральных льготах, доступных в 2025 году

Пенсионерам напомнили о федеральных льготах, доступных в 2025 году

Для получения выплат нужно подать заявление в МФЦ или пенсионный фондПенсионеры в России имеют право на самые разные виды пособий, льгот и социальных выплат.

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