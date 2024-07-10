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"Ъ": следствие арестовало новые активы сбежавших из России миллиардеров из МВД

"Ъ": следствие арестовало новые активы сбежавших из России миллиардеров из МВД

Экс-силовики Сатюков и Соколов подозреваются в получении крупной взятки. Под арест попали их квартиры в элитных столичных ЖК.

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