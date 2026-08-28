Комика Незлобина* внесли в реестр иноагентов

Вадим Тараканов/ТАСС Комик и шоумен Александр Незлобин* признан иноагентом. Об этом 28 августа сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
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