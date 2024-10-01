Лавров вручил госнаграду послу Азербайджана, завершившему 18-летнюю дипмиссию

Официальный Telegram-канал МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил орден Александра Невского завершившему свою 18-летнюю дипмиссию чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана Поладу Бюльбюль оглы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии