Для сравнения!! Закон о гражданстве в Абхазии!!

СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке, передает корреспондент РИА Новости.
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