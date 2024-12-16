БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Для сравнения!! Закон о гражданстве в Абхазии!!

Для сравнения!! Закон о гражданстве в Абхазии!!

СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке, передает корреспондент РИА Новости.

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