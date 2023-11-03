В Удмуртии сотрудники полиции провели мастер класс для детей по безопасности в Интернете

На территории молодежного лагеря «Елочка» в Завьяловском районе Удмуртии в рамках реализации Республиканской профильной смены «Удмуртия в объективе» сотрудники полиции организовали мастер класс на тему «Безопасность ребенка в социальных сетях и Интернете».
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