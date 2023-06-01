МК: Матвийчук и Крапивник оценили ущерб от удара по командному пункту разведки ВСУ

Фото: commons.wikimedia.org Василий Епищенко 415 прочитали Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук и военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник высказались относительно возможных целей Воздушно-космических сил (ВКС) России в Украине.
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