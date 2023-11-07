Средства ПВО сорвали атаку 17 украинских беспилотников над Чёрным морем и Крымом

Обломки одного из сбитых дронов повредили крышу частного дома в Андреевке.Вооружённые силы Украины утром 7 ноября попытались совершить террористический акт, запустив 17 беспилотников по объектам на территории России.
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