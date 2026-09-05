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Вечерний Новосибирск

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Новость о закрытии 200 новосибирских АЗС опровергли в ассоциации нефтетрейдеров

Новость о закрытии 200 новосибирских АЗС опровергли в ассоциации нефтетрейдеров

Как заявил VN.ru президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Сергей Лацких, ряд заправок временно приостановили работу из-за продолжающего кризиса на рынке топлива.

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