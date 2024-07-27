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Казахстанские стрелки выиграли бронзу на Олимпиаде в Париже

Казахстанские стрелки выиграли бронзу на Олимпиаде в Париже

Казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже по пулевой стрельбе, сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

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