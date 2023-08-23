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Агент Лунева о «Карабахе»: «Амбициозный клуб, 10 лет подряд играет в группах еврокубков. Мы понимали, что из России в Европу вряд ли получится уехать»

Агент Лунева о «Карабахе»: «Амбициозный клуб, 10 лет подряд играет в группах еврокубков. Мы понимали, что из России в Европу вряд ли получится уехать»

31-летний голкипер перешел в азербайджанский клуб на правах свободного агента после завершения срока действия контракта с «Байером».

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