Вице-президент Палестины: заставить Израиль прекратить войну могут только США

Вице-президент Палестины Хусейн Шейх в интервью арабскому телеканалу Al Arabiya отметил, что единственной страной, которая может повлиять на Тель-Авив, чтобы он прекратил боевые действия в секторе Газа, являются Соединённые Штаты.
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