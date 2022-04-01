Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Это уже переходит в паранойю эти флэшмобы.Жителей Тверской ...
  • Сергей Васильевич
    Свои предприятия нужно открывать... И кормить натуральными продуктами от фермеров...К утру 9 марта не...
  • Pelegrin 2
    Что за дебилы пишут заголовки?В Твери от семи п...

Один человек пострадал в ДТП в Торжке

Один человек пострадал в ДТП в Торжке

В Торжке утром 31 марта столкнулись две иномарки. Как сообщили в УГИБДД региона, на улице Красноармейской в районе дома №6 67-летний водитель автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200 при выезде на перекресток не уступил дорогу иномарке HYUNDAI CRETA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх