Один человек пострадал в ДТП в Торжке

В Торжке утром 31 марта столкнулись две иномарки. Как сообщили в УГИБДД региона, на улице Красноармейской в районе дома №6 67-летний водитель автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200 при выезде на перекресток не уступил дорогу иномарке HYUNDAI CRETA.