Рублёвые вклады в крупных банках дорожают: ставки снова пошли вверх

По данным Банка России, максимальные ставки по рублёвым вкладам в десяти ведущих банках страны в первой декаде сентября 2026 года выросли до 12,95% годовых — месяцем ранее во второй и третьей декадах августа они держались на уровне 12,90%.
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