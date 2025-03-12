Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

САША ЛЕПАЕВ

нужно уже Банковскую бомбить и не жалеть. может хоть некоторые фашисты там сдохнут. и совсем другие козыри будут. а пока эта шайка живет все будет как и было. и изменница что то не надейтесь. нашему руководству нужно меньше заигрывать и обещаниями кормить. нужно уже отвечать как положено и надеяться на америку нехрен .. у них 7 пятниц на неделю. а слушать ихние обещалки которые они не выполняли никогда хватит.