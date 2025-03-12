Заноза
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Заноза

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Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Переговорный процесс между Россией и США по очевидным причинам привлекает всеобщее внимание: разносортные информированные источники наперебой комментируют разнообразные заявления Трампа и представителей его команды, а также затаив дыхание ждут прорывных результатов очередной встречи с очередным американским официальным лицом.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
нужно уже Банковскую бомбить и не жалеть. может хоть некоторые фашисты там сдохнут. и совсем другие козыри будут. а пока эта шайка живет все будет как и было. и изменница что то не надейтесь. нашему руководству нужно меньше заигрывать и обещаниями кормить. нужно уже отвечать как положено и надеяться на америку нехрен .. у них 7 пятниц на неделю. а слушать ихние обещалки которые они не выполняли никогда хватит.
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12 час.
alik3456 Джексон
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Семен Демин
Ну какие переговоры, какое перемирие!  ВС РФ идут вперед. Перемирие для нас это отказ от победы, сдача своих позиций, предательство собственной армии.
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