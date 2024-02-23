В суде по делу Крейга Райта раскрыли электронные письма Сатоши Накамото

В Великобритании продолжается судебный процесс по делу программиста Крейга Райта. В рамках этого процесса свидетельское показание дал генеральный директор компании Blockstream Адам Бэк, который представил в суде электронные письма, предположительно отправленные создателем биткоина Сатоши Накамото.