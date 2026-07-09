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ИА Регнум

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Лукашенко одобрил проект упрощения получения ВНЖ с Россией

Лукашенко одобрил проект упрощения получения ВНЖ с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан двух стран.

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