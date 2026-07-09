Лукашенко одобрил проект упрощения получения ВНЖ с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для переговоров проект протокола с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии