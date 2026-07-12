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Скалы с могилами бронзового века стали памятником природы в Забайкалье

Скалы с могилами бронзового века стали памятником природы в Забайкалье

На востоке Забайкальского края, в Борзинском округе, официально уточнены границы особо охраняемой природной территории «Скалы Цаган-Олуйские».

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