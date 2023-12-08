В последнее время в социальных сетях наблюдается новый тренд: девушки по всему миру надевают роскошные меховые шубы, шапки и едят икру с серебряных ложечек.
Феминисток напугала мода на роскошных славянских девушек
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
А это красиво? Вопрос вкуса, ярко не всегда красиво, здесь Зайцев нужен, что бы сделать красивым этот наряд
Ответить
17 час.
Россиянин
Это исторически сложившийся национальный костюм, и Зайцев твой вообще отстой. Настоящий мужик конструирует танки, а не занимается женским тряпьем.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии