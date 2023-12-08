Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Феминисток напугала мода на роскошных славянских девушек

Феминисток напугала мода на роскошных славянских девушек

В последнее время в социальных сетях наблюдается новый тренд: девушки по всему миру надевают роскошные меховые шубы, шапки и едят икру с серебряных ложечек.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
А это красиво? Вопрос вкуса, ярко не всегда красиво, здесь Зайцев нужен, что бы сделать красивым этот наряд
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17 час.
Россиянин
Это исторически сложившийся национальный костюм, и Зайцев твой вообще отстой. Настоящий мужик конструирует танки, а не занимается женским тряпьем.
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10 час.

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