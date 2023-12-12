Эффективность обновленного "Спутника Лайт" составляет 97%

По словам Александра Гинцбурга, испытания препарата прошли хорошо Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с новым антигенным составом достигает 97%, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии