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Царьград

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Убили, а теперь "качают права": Адвокаты "иностранных специалистов", лишивших жизни футболиста, требуют другой приговор

Убили, а теперь "качают права": Адвокаты "иностранных специалистов", лишивших жизни футболиста, требуют другой приговор

Защита осужденных по делу о смертельной драке с 20-летним футболистом Арсением Ерошевичем в Щёлково подала апелляционные жалобы.

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