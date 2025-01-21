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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Заубер» и «Рейсинг Буллз» проведут частные тесты на трассе в Имоле

В «Рейсинг Буллз» запланированы трехдневные тесты, которые пройдут на автодроме в Имоле. На тестах Юки Цунода и Изак Аджар будут работать за рулем болида AT04 2023 года.

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