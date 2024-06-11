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Константинов: бюджет Крыма пополнили на 2,1 млрд рублей благодаря национализации

Константинов: бюджет Крыма пополнили на 2,1 млрд рублей благодаря национализации

В Крыму с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Эти деньги пополнили региональную казну, сообщил РИА «Новости» председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А сколько константинов себе заработал на национализации?
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16 час.
NL
Что то маловато цена дома на рублевке всего
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14 час.

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