Константинов: бюджет Крыма пополнили на 2,1 млрд рублей благодаря национализации

В Крыму с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей. Эти деньги пополнили региональную казну, сообщил РИА «Новости» председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
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