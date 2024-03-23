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Расходный материал пойман. Что с ним делать?

Расходный материал пойман. Что с ним делать?

А нападавшие-то оказались вовсе и не профессионалами. И у заказчиков не было никакого плана их спрятать и тихо вывезти.

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