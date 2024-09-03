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Костенко заявила о серьезных проблемах со здоровьем — диагноз подтвердился

Костенко заявила о серьезных проблемах со здоровьем — диагноз подтвердился

Супруга Дмитрия Тарасова не была внимательна к своему здоровью. Анастасия Костенко Социальные сетиАнастасия Костенко проводит первые дни осени в клинике, пытаясь вылечить диагноз, который ей поставили накануне.

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