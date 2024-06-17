Нарышкин заявил о беспрецедентном числе кибератак на сайт «Диктанта Победы»

На сайт акции «Диктант Победы» в 2024 году было совершено огромное число кибератак. Об этом в понедельник, 17 июня, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции по итогам мероприятия.