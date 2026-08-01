15 загадок с числами, которые проверят вашу логику

Сможете найти закономерность и определить, какое число должно стоять вместо вопросительного знака? В подборке вас ждут 15 задач разной сложности: от простых последовательностей до хитрых числовых головоломок.
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