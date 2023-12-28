Огонь по своим

Израильская армия укакалась по самые уши. Мастера лупить по безоружным мирным жителям и детям. Смешно сейчас вспоминать, как Яков Кедми ставил её нам в пример. Эти воины в подмётки нашим ребятам не годятся.

Виктор Полуэктов

Израиль внуздан Америкой и всё им творимое давно уже не в его пользу, но в интересах Хозяина. Эта страна давно стала инструментом политики США на Ближнем Востоке. А люди, граждане государств этой зоны, не более чем расходный материал штатовской игры. Так что... Украина антироссиский Голем США и НАТО, а вот чей безумный голем сегодня Израиль и против кого направленный конкретно, это ещё вопрос. Не самый простой.