Практически публичный расстрел израильскими военными троих израильтян, ранее взятых ХАМАС в заложники и пытавшихся с белым флагом выйти к своим «освободителям», вызвал серьезный резонанс в мировом медиапространстве.
Огонь по своим
Комментарии
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М
Мария
Израильская армия укакалась по самые уши. Мастера лупить по безоружным мирным жителям и детям. Смешно сейчас вспоминать, как Яков Кедми ставил её нам в пример. Эти воины в подмётки нашим ребятам не годятся.
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16 час.
Виктор Полуэктов
Израиль внуздан Америкой и всё им творимое давно уже не в его пользу, но в интересах Хозяина. Эта страна давно стала инструментом политики США на Ближнем Востоке. А люди, граждане государств этой зоны, не более чем расходный материал штатовской игры. Так что... Украина антироссиский Голем США и НАТО, а вот чей безумный голем сегодня Израиль и против кого направленный конкретно, это ещё вопрос. Не самый простой.
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15 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Это что же, еврейская фишка такая? Бей своих, чтобы свои же боялись, а не сколько/не только чужие...
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13 час.
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