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Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Телеведущая Тина Канделаки поддержала решение президента участвовать в выборах

Для избирателей в Гостином дворе  с 9:00 до 18:00 работает предвыборный штаб Владимира Путина Решение президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года поддержала журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

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