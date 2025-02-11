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Царьград

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«Нафтогаз» пострадал: повреждения в Полтавской области угрожают газоснабжению

«Нафтогаз» пострадал: повреждения в Полтавской области угрожают газоснабжению

В результате воздушной атаки в Полтавской области Украины повреждены мощности «Нафтогаза». Специалисты работают над восстановлением газоснабжения.

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