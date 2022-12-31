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МЧМ-2023. США сыграют с Финляндией, Канада против Швеции

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023. В заключительных матчах группового этапа молодежная сборная США сыграет с Финляндией, Канада – со Швецией.

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