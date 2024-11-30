«Я просто констатировал факт». Макс Ферстаппен удивлён словам Норриса и Леклера

«Я просто констатировал факт». Макс Ферстаппен удивлён словам Норриса и ЛеклераGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен удивлён, что его высказывание про титул на машине McLaren или Ferrari вызвало такой резонанс среди его коллег.
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