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Калужские новости

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Денисов о пиротехнике: «граждане пользуются онлайн-магазинами»

Денисов о пиротехнике: «граждане пользуются онлайн-магазинами»

В Калужской области помимо запрета на продажу пиротехники, действует запрет на ее использование. Сотрудники горуправы в усиленном порядке будут работать, контролируя исполнение введенного запретаВ Калужской области с 1 декабря введен запрет на продажу пиротехники.

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