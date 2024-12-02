Денисов о пиротехнике: «граждане пользуются онлайн-магазинами»

В Калужской области помимо запрета на продажу пиротехники, действует запрет на ее использование. Сотрудники горуправы в усиленном порядке будут работать, контролируя исполнение введенного запретаВ Калужской области с 1 декабря введен запрет на продажу пиротехники.
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