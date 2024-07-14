«Севморпуть — это пока не бизнес. Это государственная задача»

Представитель «Росатома» поведал «Моноклю» о буднях арктической морской логистики, описал модель обеспечения круглогодичной навигации по СМП и рассказал о попытках вписать сибирские реки в северное каботажное судоходствоИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Сергей Чемкочитайте на monocle.