«Севморпуть — это пока не бизнес. Это государственная задача»

Представитель «Росатома» поведал «Моноклю» о буднях арктической морской логистики, описал модель обеспечения круглогодичной навигации по СМП и рассказал о попытках вписать сибирские реки в северное каботажное судоходствоИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Сергей Чемкочитайте на monocle.
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