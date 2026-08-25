Игорь Николаев купил дочери квартиру в Майами, но почти не может её видеть: что произошло с их отношениями

Юлии Николаевой 47 лет. Она живёт в США, работает в госпитале в Майами и пишет песни для российских исполнителей, но публика знает о ней заметно меньше, чем о младшей сестре Веронике или второй жене Игоря Николаева Наташе Королёвой.