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Игорь Николаев купил дочери квартиру в Майами, но почти не может её видеть: что произошло с их отношениями

Игорь Николаев купил дочери квартиру в Майами, но почти не может её видеть: что произошло с их отношениями

Юлии Николаевой 47 лет. Она живёт в США, работает в госпитале в Майами и пишет песни для российских исполнителей, но публика знает о ней заметно меньше, чем о младшей сестре Веронике или второй жене Игоря Николаева Наташе Королёвой.

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