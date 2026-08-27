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Газета.ру

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Девелопер Гутнов: зарплата москвича позволяет купить жилье в ипотеку за 3,5 года

Девелопер Гутнов: зарплата москвича позволяет купить жилье в ипотеку за 3,5 года

Москвич со средней зарплатой 180 тыс. рублей сможет накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в новостройке комфорт-класса менее чем за три с половиной года, если будет откладывать половину дохода.

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