Девелопер Гутнов: зарплата москвича позволяет купить жилье в ипотеку за 3,5 года

Москвич со средней зарплатой 180 тыс. рублей сможет накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в новостройке комфорт-класса менее чем за три с половиной года, если будет откладывать половину дохода.
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