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Царьград

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Власти России утвердили налоговые льготы на сумму 200 млрд рублей

Власти России утвердили налоговые льготы на сумму 200 млрд рублей

Перед покупкой образовательного курса важно проверить лицензию школы, ИНН на сайте Рособрнадзора и сертификат ФИС ФРДО.

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